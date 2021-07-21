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В Ульяновской области поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам

В Ульяновской области поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 21.07.2021 0 2

Утром 20 июля депутат Ульяновской Городской Думы, председатель Совета Железнодорожного районного отделения Татарской национально-культурной автономии Ульяновской области Рамиль Абитов посетил мечети на улицах Инзенской и Профсоюзной, от себя поздравил правоверных мусульман с праздником Курбан-байрам и вручил памятные адреса Главы Железнодорожного района Алексея Онищенко.

«В дни празднования буду навещать родственников и друзей, посещать семьи нуждающихся, вручать им дары, как принято по доброй традиции у моих единоверцев», – делится с планами Рамиль Загитович.

 

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