В Ульяновской области поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам

Утром 20 июля депутат Ульяновской Городской Думы, председатель Совета Железнодорожного районного отделения Татарской национально-культурной автономии Ульяновской области Рамиль Абитов посетил мечети на улицах Инзенской и Профсоюзной, от себя поздравил правоверных мусульман с праздником Курбан-байрам и вручил памятные адреса Главы Железнодорожного района Алексея Онищенко.

«В дни празднования буду навещать родственников и друзей, посещать семьи нуждающихся, вручать им дары, как принято по доброй традиции у моих единоверцев», – делится с планами Рамиль Загитович.