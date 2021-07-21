В Национальной библиотеке Республики Татарстан открылась выставка «Глобальный мир татарской книжности»

Полгода шла кропотливая работа большой команды учёных, библиографов, графиков, архитекторов, чтобы погрузить нас в мир истории татарской книжности посредством современных методов визуализации и информации. На площади в 300 квадратных метров разместились документы, большинство из которых впервые представлено широкой публике.

«В книгах, которые хранятся в нашем фонде, заложен генетический код татарской культуры, – сказала на открытии выставки директор Национальной библиотеки РТ Мадина Тимерзянова.

– Поиски ответов на вопросы «Кто такие татары, куда нам двигаться?» продолжаются всегда. Осмысление контента новой выставки даёт понимание того, что уже заложено в культуре и традициях нашего народа».

Выставка содержит несколько разделов, начиная с эпохи Золотой Орды и заканчивая советским периодом. Каждый раздел выставки показывает не только преемственность разных периодов развития татарской книжности, но и серьёзные проблемы, драматические переломы, альтернативные движения.

Пространство выставки организовано таким образом, что посетитель, проходя по ней, словно читает книгу. Пояснения, комментарии, визуальное содержание настолько глубоко погружают в информационное поле, что даже отпадает необходимость в экскурсионном сопровождении.

Удивительные факты прошлого до сих пор находятся рядом с нами. Как, например, символы Cредневековья – образ барса, узел счастья, благопожелание «котлы булсын» («будь счастлив»). А во времена расцвета рукописной культуры в восемнадцатом веке можно увидеть признаки глобализации: татары переписывали персидские тексты на голландской бумаге и оставляли в них записи на русском языке.

Осмысление контента новой выставки даёт понимание того, что уже заложено в культуре и традициях татарского народа. Это могучие корни. Если их знать, то мы сможем проектировать и завтрашний день Необычный раздел «Магия и медицина» даёт представление о том, как татары заимствовали и осмысляли медицинские трактаты индо-персидской культуры.

В «Сочинении по снам» можно прочесть интерпретации сновидений, в медицинских магических текстах даны комбинации букв и цифр, влияющих на здоровье человека. Начало прошлого века позволило татарам выбирать между арабской графикой, латиницей и кириллицей. Книгопечатание на арабской графике достигло апогея, латиница ассоциировалась с модерностью, а кириллица объединяла татар со всей советской культурой.

На выставке экспонируются книги Тукая, печатная машинка, сочинения о просветителях того времени. На полке международных изданий разместились исследования о татарской культуре, изданные в разных странах. Современные способы подачи артефактов – мэппинг, пространственная инсталляция, аудиоотрывки из радиотрансляций и оригинальная фотозона – делают выставку увлекательной не только для молодого поколения, но и для людей других возрастов.

По словам куратора выставки Альфрида Бустанова, запланирована обширная программа её продвижения с лекциями, летней школой, «лабораторией расшифровки рукописи», проведением медиа-арт-фестиваля. В планах – приглашение татарстанских художников на ознакомление с экспонатами и последующей организацией выставки их работ. Ведётся работа и по внедрению аудиосопровождения, а также размещению QR-кодов для быстрого поиска информации гостями «Глобального мира татарской книжности». Выставка будет работать до ноября.

rt-online.ru