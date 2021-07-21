Татарстан третий год подряд стал победителем конкурса «Регион добрых дел»

Республика Татарстан объявлена победителем во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел» в 2021 году. Республика стала победителем третий год подряд. Размер полученной субсидии составляет 10 миллионов 865,5 тысяч рублей.

Всего в конкурсе принимали участие 58 субъектов Российской Федерации, в число победителей, которые разделили призовой фонд, вошло 30 субъектов. Общий призовой фонд конкурса в 2021 году составил 223 миллиона 479 тысяч рублей.

«Хорошо, что есть люди, которые по-настоящему хотят делать жизнь городов и регионов лучше. Добровольчество – один из ярких примеров. Татарстан побеждает в конкурсе третий год подряд благодаря активной и слаженной работе наших волонтёров из разных уголков республики. А одним из важных направлений конкурса является поддержка муниципальных образований в развитии добровольчества», – отметил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

Республика Татарстан представила шесть проектов, которые направлены на разные сферы поддержки и реализации добровольчества. Победителями конкурса стали:

Максим Антонов из Казани с проектом «Экологические соревнования «Чистые игры – Татарстан». «Чистые Игры – Татарстан» – командные соревнования по сбору и сортировке отходов с использованием мобильного приложения. В ходе игры участники проекта очищают загрязненные территории, получают навыки экологического образа жизни, узнают новые факты о природе родного края.

Эльза Бадгиева из Нижнекамска с проектом «Добро своими руками!». Проект Эльзы объединяет добровольцев города, их родителей и просто неравнодушных людей в решение социальной проблемы – взаимодействие с детьми с ОВЗ, таких в городе более 500 и все они нуждаются в общении с волонтерами.

Гульназ Марданова из Казани с проектом «Like a Donor 2.0». Он представляет собой цикл мероприятий, направленных на популяризацию добровольного донорства крови и добровольчества в студенческой молодежной среде.

Татьяна Талапина из Набережных Челнов с проектом «Школа Добровольцев 2022». Проект направлен на качественное увеличение числа волонтеров через обучение и наставничество. Согласно Федеральному проекту «Социальная активность» в рамках Национального проекта «Образование», к 2024 году количество добровольческих объединений должно увеличиться, как и количество волонтеров. Проект работает именно на этот показатель.

Руслан Шекуров из Казани с проектом «Фотовыставка «Лучшая версия себя». В рамках проекта планируется организовать фотовыставку с лидерами мнений, предпринимателями, журналистами, блогерами России, стремящихся стать лучшей версией себя. Они активно занимаются разными видами спорта, открыты новому, помогают другим людям и являются донорами крови.

Алла Барышева из Бугульмы с проектом «Молоды душой!». «Молоды душой!» – это инициативная группа серебряных волонтеров, саморазвивающаяся и создающая условия для самореализации активной части граждан пожилого возраста посредством участия в волонтерской деятельности.

Размер полученной субсидии составляет 10 миллионов 865,5 тысяч рублей. Полученные за победу денежные средства будут направлены на реализацию комплексной программы развития добровольчества на территории Республики Татарстан, а также на реализацию проектов-победителей, определенных по итогам республиканского этапа конкурса.

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» с целью создания условий для устойчивого развития добровольческих (волонтерских) инициатив на территории субъектов Российской Федерации, повышающих качество жизни людей и способствующих росту числа граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность. Организатором выступает Федеральное агентство по делам молодежи.

Напомним, Республика Татарстан уже дважды становилась «Регионом добрых дел» в 2019 и 2020 годах. Благодаря этому привлекла субсидии на реализацию лучших региональных практик в размере 8 372 300 рублей и 6 209 000 рублей соответственно.

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