Объявлен старт VIII Независимой литературной премии «Глаголица»

Независимая литературная премия «Глаголица» – международный проект для молодых писателей, поэтов и переводчиков со всего мира.

Среди членов жюри известные авторы России Наринэ Абгарян, Сергей Махотин, Виктор Лунин, Ольга Варшавер, Ольга Мяэотс и Ася Петрова. Почетный гость VIII сезона – французский писатель Бернардо Фрио. В ноябре Казань на 5 дней станет литературной столицей страны, собрав на финал проекта авторов популярных детских книг России и Татарстана, а так же участников конкурса.

Премия «Глаголица» двуязычный проект.

Цель конкурса — создавать пространство для творчества и развития, где талантливые дети могут общаться на родном языке, обретать единомышленников и литературных наставников, представлять свое творчество издателям книг и редакторам журналов. Мы создаем окно возможностей для будущих писателей и поэтов Татарстана и России, которые сохранят и передадут потомкам живой литературный татарский и русский языки.

Кураторами номинаций «Проза» и «Поэзия» на татарском языке станут именитые авторы республики, которые за несколько лет сотрудничества стали не только членами жюри, но и нашими соратниками. Это Ркаил Зайдулла, Галимьян Гильманов, Рустем Галиуллин, Рифат Салах.

В 2021году впервые введена номинация «Художественные переводы с татарского на русский и с русского на татарский языки». Членом жюри номинации станет известный поэт и переводчик Алена Каримова (г.Москва).

Первый этап конкурса пройдет заочно и определит 240 участников длинного списка в номинациях «Проза», «Поэзия», «Эссе», «Художественные переводы». Половина из них затем войдут в short-list и получат путевки на пятидневную литературную смену в столицу Татарстана, где и будут названы имена победителей. Церемония награждения пройдет в одном из лучших залов Татарстана – театре кукол «Экият»

В новом сезоне увеличился и призовой фонд, он составит 120 путевок на пятидневную литературную смену с очными мастер-классами известных авторов – членов жюри, 120 альманахов с работами участников, вошедших в short-list, 36 электронных планшетов, 36 наборов книг, 8 статуэток «Хрустальная сова» и другое.

Независимая литературная премия «Глаголица» в 2020 году собрала участников из 23 стран мира: Великобритании, Испании, Италии, Израиля, Кипра, даже из Никарагуа. Однако большую часть работ прислали авторы из крупных российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и других. Среди населенных пунктов Татарстана по количеству работ лидируют Казань, Зеленодольск, Набережные челны.

Создатель и организатор Премии «Глаголица» благотворительный фонд «Счастливые истории».

Независимая литературная премия «Глаголица» – некоммерческий проект, участие в котором бесплатное, работы принимаются на 2х языках на сайте www.glagolitsa-rt.ru до 17 сентября 2021 года.

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