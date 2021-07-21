В Казани прошел общегородской праздник «Курбан Фест»

В честьКурбан-байрам в Казани в центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького г.Казани по традиции прошел большой общегородской семейный фестиваль «Курбан Фест». Праздник организован Мухтасибатом Вахитовского и Приволжского районов г. Казани с соблюдением антиковидных мер. Стоит отметить и то, что на праздник приехали даже те, которые проживают за пределами нашей республики.

Гостей праздника от имени муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина поздравил с Курбан-байрам инициатор этого мероприятия, имам-мухтасиб Вахитовского и Приволжского районов г. Казани Юсуф хазрат Давлетшин.

Организаторы подготовили для гостей разных возрастов насыщенную праздничную программу. Участников порадовали проникновенным исполнением мунаджатов, нашидов, стихов, анимационным шоу, вело-шоу и пр.

Семейный фестиваль прошел в рамках концептуальной темы «Связь времён – прошлое, настоящее, будущее». Чтобы отразить тему в программе, в парке были установлены 3 развлекательных зоны – активити-площадки. Каждая из них позволил погрузиться в тематическую атмосферу прошлого, настоящего и будущего.

На первой площадке «Прошлого» прошли различные мастер-классы для детей, декорирование открытки бисером и стразами, роспись деревянной броши и кожаных браслетов, аквагрим, твистинг, эстафеты и пр.

Во второй зоне «Настоящего» работали мастер-классы по мехенди, раскрашиванию гипсовых фигурок, лепка из глины, игры с аниматорами, игры с деревянными игрушками, мыльное шоу и пр.

На третьей площадке «Будущего» прошел мастер-класс по созданию объёмной картины акрилом и текстурной пастой на холсте, нейрорисование, детские интеллектуальные игры, розыгрыш сертификата на посещение детского сада “Рамазан”, Mama Spase (пространство для мам и детей), розыгрыш сертификата в фитнес клуб, научное шоу, запуск ракеты и пр.

Также в парке работал фуд-корт.

dumrt.ru