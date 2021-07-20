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В отдельных мухтасибатах и мечетях Татарстана гает прошел под открытым небом

В отдельных мухтасибатах и мечетях Татарстана гает прошел под открытым небом

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 20.07.2021 0 1

Сегодня, в великий праздник Курбан-байрам, во всех мечетях Татарстана прошли гает-намазы. В условиях пандемии торжества были организованы с учетом требований Роспотребнадзора о соблюдении социальной дистанции, использовании защитных масок и собственных молитвенных ковриков. С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции и принимая во внимание благоприятную сухую погоду, в отдельных мухтасибатах ДУМ РТ имамы приняли решение провести провести праздник под открытым небом: на примечетских территориях, городских стадионах и футбольных полях. Таким образом, например, был организован гает-намаз в казанских мечетях «Ярдэм» и «Закабанная», а также в Бавлинском, Альметьевском, Набережночелнинском, Нижнекамском, Верхнеуслонском Заинском и других мухтасибатах. Это позволило всем желающим принять участие в торжественных мероприятиях по случаю Курбан-байрама. К верующим присоединились также главы районов и городов и руководители различных уровней.

Празднование гаета в Татарстане продолжится еще три дня общегородскими семейными и детскими праздниками, совершением жертвоприношений и масштабными благотворительными акциями в пользу нуждающихся. Все мероприятия также проходят с соблюдением протиковидных мер.

dumrt.ru

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