В Галеевской мечети совершили праздничный намаз в честь Курбан-байрама

В Галеевской мечети Казани прошел праздничный намаз по случаю Ид аль-Адха – праздника жертвоприношения, который сегодня мусульмане отмечают по всему миру. Татарстанцев с Курбан-байрам поздравил муфтий, председатель ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин.

«О вы, мои единоверцы, с большим почтением празднующие безграничную милость Всевышнего. Сегодня мы с вами встречаем великий праздник Курбан-байрам. Сердечно поздравляю всех вас с этим праздником. Пусть Всевышний примет совершенные сегодня наши молитвы, наши жертвоприношения, наши добрые дела и спасет нас от геенны огненной и одарит нас всех раем», — сказал муфтий.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Он передал поздравление Президента Татарстана Рустама Минниханова по случаю праздника. Руководитель республики также принял участие в праздничной молитве. Намаз прошел с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях пандемии. В самой мечете мусульмане разместились с соблюдением социальной дистанции, часть прихожан совершили намаз во дворе мечети.

Прямую трансляцию вели телеканалы «ТНВ Татарстан», «ТНВ Планета», «Хозур ТВ» и официальный сайт ДУМ РТ.

tatar-inform.ru