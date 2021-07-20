В Авиастроительном районе Казани состоялось торжественное открытие новой мечети «Рахматулла»

В Авиастроительном районе Казани состоялось торжественное открытие новой мечети – мечети «Рахматулла». В здании на улице Симонова планируется открытие детской площадки, также здесь будут организованы курсы по изучению основ Ислама.

В мероприятии приняли участие первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар Хасанов, заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар по работе с татарскими общественными объединениями в регионах Российской Федерации Марс Тукаев, директор медресе им.1000-летия принятия ислама Ильяс хазрат Зиганшин руководство района и гости.

Мероприятие началось с чтения Корана, после чего Ильфар хазрат зачитал приветствие муфтия республики Камиля Самигуллина, вручил награды ДУМ РТ всем, кто принимал участие в возведеннии мечети «Рахматулла».

Марс Тукаев поприветствовал участников мероприятия от имени Заместителя Премьер-Министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева и передал слова поздравления. Также здесь были вручены награды Всемирного конгресса татар.