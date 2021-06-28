Министр культуры РТ провела экскурсию по театру Камала для блогеров и журналистов республики

В театре им. Камала министр культуры Республики Татарстана Ирада Аюпова встретилась с блогерами и журналистами.

Совместно с директором Татарского государственного академического театра им. Г.Камала Ильфиром Якуповым и заведующим литературным отделом театра им. Г. Камала Ниязом Игламовым подвели итоги театрального сезона.

“Год был непростой. По активности посещения при 70-процентной загрузке мы идем на уровне 2019 года. Активно идет театральная жизнь. За театральный сезон 2020/21 гг. поставлены 64 премьеры, 328 выездных спектаклей, 86 благотворительных спектаклей. Возрождаются фестивали — очень успешно прошел фестиваль малых городов в Набережных Челнах. Сейчас каждое событие воспринимается скорее как исключение, чем как правило. Мы открыли действительно крутую выставку — «Пять символов счастья» (выставочный проект Государственного Эрмитажа в Казанском кремле). Я люблю символизм, для меня это очень интересное направление”, -отметила Ирада Аюпова.

Министр культуры рассказала, что в московском Литературном институте им. Горького выделено пять целевых мест на подготовку профессиональных литературных переводчиков по линии Министерства культуры республики. Конкурс уже идет, министр призвала ребят, достойно сдавших ЕГЭ по литературе и по русскому языку, поучаствовать в этом целевом наборе.

Отдельно Ирада Аюпова отметила о мерах финансовых «вливаний» в культурные проекты.

Так, буквально на днях, 21 июня, вышло постановление об утверждении предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета некоммерческим организациям — на поддержку краундфандинговых проектов в сфере культуры. Это направление министр считает очень интересным, потому что краудфандингом собирают деньги именно народные проекты. И сегодня ряд таких проектов могут получить и государственные субсидии — в отношении 40/60%.

Конечно, развитие современной культурной сферы немыслимо без грантов. 15 июня стартовал прием заявок на конкурс грантов президента РФ. Фонд культурных инициатив призван поддерживать инициативы в сфере креативных индустрий, и эта концепция уже разработана на федеральном уровне.

— Сам факт того, что государство сегодня говорит: потенциал будущего развития экономики страны лежит в творчестве — это очень хороший маркер, очень хорошая история. До 30 июля идет прием заявок. Я всех призываю принимать участие в этом конкурсе, тем более что выбор очень большой — начиная от индивидуальных предпринимателей, заканчивая некоммерческими организациями, муниципальными учреждениями культуры. Если у вас есть идеи, проекты — заявляйтесь, — подытожила министр.



Что касается реконструкции здания — на сегодняшний день архитекторы работают над ее проектом. Этому зданию на следующий год — 35 лет. Задача — обновить здание, но не потерять его привычный для любого казанца облик, а пока театр уходит на летние каникулы.

Популярный блогер Лейла Лерон-Бахмутова, подняла тему, активно обсуждаемую ею и подписчиками: вопрос аниматоров на главной улице столицы. Блогер предложила устраивать перфомансы тетрам, которые закрыли сезон у Кремля и на улице Баумана.

“Герои спектаклей могли бы стать релакмной площадкой для свои театров,в то же время показывать и национальный колорит нашей столицы”,- считает Лейла.

Ирада Аюпова, в ответ пригласила блогера в Министерство культуры для детального обсуждения вопроса и отметила,что проект бы получился очень интересным.

После этого для гостей провели экскурсию по закулисью театра: заведующий литературным отделом театра им. Г. Камала Нияз Игламов показал пошивочный и бутафорский цехи, костюмерную.

На вопрос казанских блогеров, сколько же там костюмов, ответить не смог, но пошутил, что всегда отвечают: тысяча и один.

После того как гости прошли по всем закулисным помещениям, им предложили подняться на крышу театра — оттуда открывается прекрасный вид на город, где блогеры поспешили “снимать контент” и делиться впечатлениями от видов с высоты птичьего полета.

Вечер завершился просмотром символа татарского театра, легендарной пьесы “Зәңгәр шәл” («Голубая шаль»).

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