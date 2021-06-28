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Зональный тур II Межрегионального фестиваля традиционных игр «UenFest» пройдет 1-2 июля

Зональный тур II Межрегионального фестиваля традиционных игр «UenFest» пройдет 1-2 июля

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 28.06.2021 0 6

Зональный тур II Межрегионального фестиваля традиционных игр народов проживающих в Республике Татарстан «UenFest» пройдет 1-2 июля в Детском лагере «Дубки». Торжественное открытие фестиваля состоится 2 июля в 11:30 на территории лагеря. Далее состоится жеребьевка и конкурсная программа, где команды-участники представят свои игры.

Мастер-классы по традиционным народным играм бытовавшие в селениях Республики Татарстан (Чиж, Клёк, Котёл, Лапта, Голанцы, Чехорда, Штандер и др.) и хороводные игры ждут всех участников фестиваля. Первый зональный тур завершится подведением итогов и награждением

Организаторы мероприятия: Министерство культуры Республики Татарстан, государственное бюджетное учреждение «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан», Исполнительный комитет Алькеевского района, МКУ «Алькеевский районный отдел культуры».

 Таткультресурсцентр

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