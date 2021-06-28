Первый международный шахтерский Сабантуй прошел в Кузбассе

В Кузбассе на этих выходных прошёл Первый Международный шахтерский Сабантуй в рамках договоренности губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и президента Татарстана Рустама Минниханова.

Гостями на празднике стали более 200 ветеранов шахтерского труда со всей России, Украины, Кыргызстана и Казахстана. Кроме того, в Кузбасс приехали 350 артистов из Татарстана, сообщили в пресс-службе администрации Кузбасса.

«Сабантуй в нашем регионе из красочного национального праздника вырос в серьезную и очень доброжелательную площадку межнационального общения. Теперь шахтерский Сабантуй будет проходить ежегодно», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Вчера, 27 июня, на Московской площади в Кемерове прошёл парад работников и ветеранов угольной отрасли. Также состоялись всероссийские соревнования по борьбе Куреш, детский Сабантуй, национальные и игровые программы, конкурсы.

В составе делегации из Татарстана участие приняли заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель нацсовета “Милли Шура” Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин, начальник отдела сетевого взаимодействия, международного и межрегионального сотрудничества Министерства культуры Республики Татарстан Виктория Даутова и др.

Кроме этого, работали национальные подворья с национальной кухней. С большой концертной программой выступали кузбасские и татарские артисты.

Татары – это вторая по численности национальность в регионе, издревле проживающая на земле Кузбасса. На сегодняшний день на территории региона насчитывается более 40 тысяч татар.