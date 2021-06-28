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На набережной озера Кабан пройдет сеанс дыхательных практик на татарском языке

На набережной озера Кабан пройдет сеанс дыхательных практик на татарском языке

в Новости, Слайдер, Спорт, Главные новости, 28.06.2021 0 4

Сегодня на набережной озера Кабан состоится сеанс дыхательных практик. Занятие на татарском языке пройдет в рамках казанского проекта «Хәрәкәттә – бәрәкәт». Встречу проведут продюсер, режиссер Ильшат Рахимбаев и сценарист, режиссер Гульнара Иванова.

Приглашенные тренеры расскажут казанцам, как успокоить сознание, накопить энергию, избавиться от стресса, а также вылечиться от коронавируса. Они уверены, что правильное дыхание способствует улучшению не только физического, но и духовного состояния человека.

Всех желающих ждут в 19:00 на набережной озера Кабан, возле кроссфит-площадки у фитнес-центра по адресу: ул.Хади Такташа, 24. На занятия рекомендуется прийти в удобной одежде и обуви, а также с ковриком.

Напомним, в Год родных языков и народного единства в Татарстане в парках и скверах Казани начались открытые хореографические и спортивные занятия на татарском языке. Проект «Хәрәкәттә – бәрәкәт» продлится все лето.

kzn.ru

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