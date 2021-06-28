Завершился Республиканский конкурс «Добрый край – Игелек жире»

Завершился этап подписания соглашений по итогам республиканского конкурса поддержки организаций муниципальных районов Республики Татарстан, реализующих комплекс мероприятий, направленный на развитие добровольчества (волонтерства) на территории района «Добрый край – Игелек җире».

Впервые конкурс «Добрый край – Игелек жире» был проведен в Республике Татарстан в 2020 году благодаря победам в конкурсе «Регион добрых дел».

Целью проведения конкурса стало создание условий для устойчивого развития добровольческого (волонтерского) сообщества в муниципальных образованиях Республики Татарстан, повышающего качество жизни людей и для роста числа граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

Победителями конкурса в 2020 году стали Бугульминский, Тюлячинский, Зеленодольский, Мамадышский, Нижнекамский, Лениногорский, Алексеевский, Нурлатский, Черемшанский, Бавлинский, Агрызский районы и города – Казань и Набережные Челны.

По итогам конкурса с 10 победителями и 3 обладателями спецпризов были подписаны трехсторонние соглашения между АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества РТ», Исполнительным комитетом каждого муниципального района и непосредственно организацией, осуществляющей добровольческую деятельность.

Предметом таких соглашений является развитие и популяризация добровольчества (волонтерства) Республики Татарстан, стимулирование участия населения в успешной реализации социально-значимой добровольческой (волонтерской) деятельности, поддержка деятельности существующих и создание новых условий для возникновения различного направления добровольческих (волонтерских) организаций и инициатив, обеспечивающих востребованность участия добровольцев (волонтеров) в решении социальных задач и вовлечение общественности в добровольческую (волонтерскую) деятельность, а также повышение престижа добровольчества (волонтерства) в обществе, способствующего увеличению численности населения Республики Татарстан, вовлеченного в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

В результате – каждый муниципальный волонтерский центр получил материально-техническое оснащение (элементы оформления, раздаточную продукцию и орг.технику), а также всестороннюю поддержку в рамках заключения трехстороннего соглашения.

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