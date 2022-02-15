Минкульт РТ и студия Abau запускают цикл анимационных роликов о выдающихся деятелях татарской культуры

В день рождения Ильхама Шакирова студия Abau совместо с Министерством культуры РТ запустила на Youtube цикл анимационных роликов о выдающихся деятелях татарской культуры. Первый ролик посвящен “татарскому соловью” Ильхаму Шакирову и создан по мотивам историй из книг Рабита Батуллы. В подготовке материалов к первому выпуску принял участие директор фонда “Жыен” и друг певца Рафиков Фоат Магафурович.

Авторы проекта: «Где бы мы ни были в Казани, практически всегда мы находимся рядом с местами, где жили и работали выдающиеся люди, причастные к сохранению и развитию татарской культуры. Мы давно думаем над тем, что есть проблема забвения имен этих людей – наших соотечественников. На самом посещаемом видеохостинге многие вообще не представлены. Мы бы хотели, чтобы наш проект стал одним из способов сохранения интереса к тому, как жили эти люди, потому что их жизни повлияли на нас».

В ближайших выпусках будут истории из жизни Салиха Сайдашева, Карима Тинчурина, Марселя Салимжанова, Фатихи Аитовой и Фатиха Амирхана.

Ссылка на канал проекта: https://www.youtube.com/channel/UCOodVpVBAXN46gMJlub4vtw

mincult.tatarstan.ru