В честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией

Центр исламоведческих исследований Академии наук РТ и Совет молодых учёных Академии наук РТ планирует проведение цикла публичных лекций.

Мероприятие будет организована в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, сообщают организаторы.

Лекции будут посвящены истории ислама и развитию мусульманской Уммы у татар.

Первая лекция на тему «Татары и ислам до революции, в советское время и сегодня» состоится 16 февраля 2022 года в 10.30 в Малом зале Академии наук Республики Татарстан по адресу ул. Баумана д. 20. Лектор – Гильмутдинов Данияр Рустамович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ОСП «Центр исламоведческих исследований» Академии наук Республики Татарстан.

Татары живут почти в самой крайней точке распространения ислама в мире, если брать время до формирования капиталистических наций. На обширной территории Евразии они сохранились в особенной форме религиозной диаспоры, формируя и репрезентуя исламскую традицию России. В чём отличалась форма и содержание этой традиции в указанные периоды, которые можно условно обозначить как «классический», «атеистический» (модернистский) и «современный» (информационный)? Какую роль ислам занимал в эти времена по шкале национально-культурных и личных приоритетов?

Какие закономерности демонстрирует динамика ислама у татар в позднейшее время. Обо всём этом вы узнаете из предлагаемой публичной лекции.Лекции будут носить просветительский характер и будут интересны исламоведам, историкам, политологам, социологам, религиоведам и представителям других отраслей социально-гуманитарного знания, всем, кто интересуется вопросами религии и культуры.

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