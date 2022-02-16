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Театр Тинчурина готовит большой концерт «Башмагым – 80»

Театр Тинчурина готовит большой концерт «Башмагым – 80»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 16.02.2022 0 5

Камерный оркестр татарского государственного театра драмы и комедии им.К.Тинчурина под управлением дирижера Ильяса Камала 1 марта представит грандиозный концерт «Шедевры татарской классической музыки. Башмагым – 80». Концерт приурочен 80-летию легендарного спектакля «Башмагым» («Башмачки») композитора Джаудата Файзи и драматурга Тази Гиззата, премьера которого состоялась 1 марта 1942 года.

В концерте примут участие актеры театра Карима Тинчурина, артисты оркестра театра (художественный руководитель и главный дирижер – Ильяс Камал) и исполнители оперной студии Казанской государственной консерватории (художественный руководитель – Альфия Заппарова).

В данном концерте прозвучат фрагменты музыкальной комедии “Башмагым” в различной интерпретации от классики до джаза.

Как рассказал дирижер Ильяс Камал, 100% живой звук, пение молодых и талантливых вокалистов в сопровождении живого оркестра и изысканные мелодии Джаудата Файзи не оставят равнодушными ценителей национального искусства.

Цикл концертов «Шедевры татарской классической музыки» проводятся с целью возрождения и популяризации произведений татарских композиторов.

Пресс-служба театра К.Тинчурина

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