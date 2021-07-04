Минниханов на всероссийском Сабантуе: Собираясь вместе, мы сохраняем традиции предков

Площадка на берегу реки Ик с амфитеатрами и ипподромом

Всероссийский сельский Сабантуй в республике проходит впервые. Проект праздника задумывался еще в прошлом году в рамках празднования столетия ТАССР, но из-за пандемии его пришлось перенести.

Специально для праздника организаторы подготовили новую площадку общей площадью 276 га на берегу реки Ик. Там размещен большой амфитеатр на 5 тыс. мест и малый амфитеатр на 2,5 тыс. мест, также расположен большой ипподром на 1,1 тыс. метров и 1,5 тыс. сидячих мест, зоны торговли и развлечений. Плюс ко всему организовано около 5 тыс. парковочных мест на 12 площадках.

Войти на площадку Сабантуя можно с шести разных входов. Стоит отметить, что сама площадка организована на месте бывшей свалки. На ее благоустройство ушло около года. Теперь же эта территория приобрела цветущий вид.

В райцентре проживает порядка 8 тыс. жителей, а во всем районе — около 19 тыс. человек. Общая вместимость площадки составляет до 100 тыс. человек. Большая территория позволила равномерно распределить людей во время праздника без создания толчеи.

Президент Татарстана Рустам Минниханов: Сабантуй — это один из любимых праздников

С приветственным словом Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов обратился к гостям Сабантуя.

«На сегодняшнем Сабантуе присутствует 550 делегатов из 45 регионов России. От всей души приветствую всех гостей мероприятия. Большое спасибо, что сегодня вы с нами. Для нас (татар) Сабантуй — это один из любимых праздников. Собираясь вместе, мы сохраняем традиции наших предков», — сказал Рустам Минниханов.

Президент Республики Татарстан отметил высокую подготовленность Муслюмовского муниципального района к проведению народного праздника на федеральном уровне.

«Мы искренне приветствуем всех в Республике Татарстан. Муслюмовский район достойно подготовился к Сабантую. Хорошего вам и красивого Сабантуя!» — пожелал руководитель республики.

Эльвира Аиткулова: Сохранение традиций делает нас народом Российской Федерации

Заместитель Председателя Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Эльвира Аиткулова пожелала аграриям на празднике плуга хорошего урожая, несмотря на тяжелые погодные условия в этом году.

«Дорогие друзья, позвольте вас поприветствовать от Республики Башкортостан и от имени главы республики Радия Хабирова пожелать всем крепкого здоровья, хорошего урожая нашим аграриям, несмотря на невыносимые условия этого сезона. Позвольте также от имени Всемирного курултая башкир выразить признательность своим коллегам — Всемирному конгрессу татар — за большую работу, которую мы, как две общественные организации, ведем по сохранению традиций, наших языков, по сохранению всего, что делает нас народом Российской Федерации», — сказала Эльвира Аиткулова.

Владимир Сидоров: Сабантуй давно перерос в площадку межнационального общения

Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия Владимир Сидоров рассказал, что в Мордовии проживают около 43 тысяч татар, которые вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие региона. Своим трудом и упорством достигают поставленных целей, отличаются большой любовью к родной земле.

«Позвольте мне и от врио главы Республики Мордовия Артема Здунова и Правительства республики поздравить с этим ярким самобытным и добрым праздником. Татарстан принимает многочисленных гостей из регионов страны на XI всероссийский сельский Сабантуй, который приурочен к столетию образования ТАССР. Сабантуй является настоящим торжеством трудолюбия, гостеприимства и спортивной удали. Этот праздник давно перерос в большую и очень доброжелательную площадку межнационального общения. С Татарстаном Мордовию связывает многолетняя дружба и плодотворное сотрудничество, добрососедские отношения между нашими регионами будут дальше развиваться и крепнут.

Наша республика дала татарской культуре таких выдающихся писателей, как Хади Такташ, Шариф Камал, Абдурахман Абсалямов. Нас связывает имя легендарного летчика — Героя СССР, почетного гражданина Мордовии и города Казани Михаила Девятаева. Мордовия гордится своими уроженцами, чтит их память, торжественно отмечает памятные даты. Мы дорожим культурным богатством каждого народа, веками живущие рядом русские, мордва и татары вместе плечом к плечу делят радости и печали. И свои национальные праздники они тоже отмечают вместе», — отметил спикер.

XII всероссийский сельский Сабантуй состоится в Мордовии

Впервые всероссийский сельский Сабантуй состоялся в 2010 году в селе Гали Самарской области. Флаг эстафеты для проведения всероссийского Сабантуя на 2022 год был передан Республике Мордовия. Флаг и символ принял министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия Владимир Сидоров.

«В 2022 году в России состоится празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. И очень почетно, что в рамках этого масштабного мероприятия в Мордовии пройдет XII Всероссийский сельский Сабантуй», — отметил Сидоров.

Опыт в проведении Сабантуя у Мордовии уже есть: в 2006 году Саранск становился местом празднования федерального Сабантуя.

«Рассчитываем, что в следующем году все ограничения, действующие в стране из-за коронавирусной инфекции, будут сняты, и мы проведем всероссийский праздник на самом высоком уровне. Пользуясь случаем, позвольте пригласить вас в следующем году на всероссийский сельский Сабантуй в Мордовию», — сказал Владимир Сидоров, пожелав всем присутствующим здоровья, оптимизма, заряда бодрости на долгие годы.

Жокеи из Марий Эл и Кайбицкого района РТ стали победителями скачек

Кубок Президента Татарстана и специальный приз — автомобиль — на конных скачках на Всероссийском сельском Сабантуе выиграл спортсмен из Республики Марий Эл Александр Александров.

«К скачкам готовились долго. Перед стартом волновался. Это уже вторая машина, выигранная мной в этом году. Первую взял в Кайбицком районе», — рассказал жокей третьей категории.

Среди лошадей татарской породы первенство завоевал 14-летний жокей Рустам Каюмов из Кайбицкого района РТ.

«Конными скачками занимаюсь примерно с семи лет. Надеялся на победу, но, когда увидел других жокеев, растерялся. А когда моя лошадь вырвалась вперед, появилась уверенность, я понял, что он справится. Во время тренировок такого страха не было, мне казалось, что такая хорошая лошадь только у меня. Только на финише осознал, что стал победителем», — поделился спортсмен.

На празднике зрители увидели мини-спектакль в исполнении Алмаза Гараева и Алины Мударисовой, демонстрирующий древний обычай татарского народа — сбор подарков на Сабантуй. Особый интерес гостей праздника вызвали 100 гармоней, которые изготовили специально к 100-летию ТАССР.

Впервые на сельском Сабантуе работали торговая площадь «Татарский базар», а также выставка, посвященная истории этого масштабного праздника. Центральное татарское подворье на празднике плуга в этом году представил Кукморский район Татарстана.

Сабантуй сопровождался красочными выступлениями именитых артистов, творческих коллективов и ансамблей. Среди них был и Государственный ансамбль песни и танца РТ.

Также в этот день состоялись официальные поздравления и награждения, театрализованное представление, борьба на поясах и другие национальные игры, песни, танцы. Праздник подарил всем хорошее настроение и придал сил для будущих достижений.

tatar-inform.ru