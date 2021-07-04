На канале “Питер Татар” прошел онлайн Сабантуй

В рамках «Года родного языка и народного единства», 3 июля прошел онлайн-концерт «Сабантуй».

Концерт инициирован шеф-редактором Портала piter.tatar Равилем Закировым и председателем ОО татарских женщин Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Ак калфак-Нева» Фираёй Рашитовой, при поддержке Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В концерте приняли участие: известные петербургские певцы и артисты Альберт Джалилов, Динар Байтемиров, Ярамир Низамутдинов, Ринат Шакиров, Театр Драмы им. О.Ф.Берггольц, татарские фольклорные ансамбли и исполнители Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Акчарлак», «Шатлык», «Нур», ASAR, Александра Соловьева, Айлина Хабибуллина, Самира Назирова. Также гости из Татарстана (Алсу Абульханова, Гульшат Имамиева), Башкортостана (Гульфия Шавалиева), Чувашии (Юрату), Республики Крым (Динара Хафизова), Республики Тува, Республики Дагестан, Европы (Киям Курмакаев), Австралии (Зуля Камалова).

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