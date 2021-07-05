В Елабуге Международный арт-симпозиум по современному искусству

Елабуга снова собирает художников – в июле здесь состоится Международный арт-симпозиум по современному искусству. Проект соберёт 34 художника из России, Финляндии и Казахстана.

Тема симпозиума на этот раз – «Тепло родного дома». В течение десяти дней участники будут создавать свои работы, а финальной точкой станет совместная выставка. Написанные картины останутся в Елабуге, в фондах Елабужского государственного музея-заповедника, и таким образом войдут в музейный фонд России. В последующем они будут экспонироваться на выставочных площадках нашей страны и за рубежом. Музей-заповедник проводит международный арт-симпозиум уже в шестнадцатый раз.

Проект осуществляется при поддержке Министерства культуры Татарстана. Тематика симпозиумов всегда имеет этнокультурную направленность. Тема выбирается так, чтобы авторы из разных регионов России и других стран смогли представить свою художественную интерпретацию национальных традиций народов мира. Работать художники будут в техниках живописи, графики, а также в уникальных авторских и декоративно-прикладных техниках, используя керамику, металл, текстиль.

Участников проекта ждёт насыщенная культурная программа – экскурсии по Елабуге, посещение музеев. Коллеги проведут друг для друга мастер-классы по техникам горячей эмали, батику и каллиграфии. Также они создадут коллективный арт-объект и обсудят важные для себя вопросы современного искусства за круглым столом. За последние пятнадцать лет Елабужский музей-заповедник провёл 25 арт-проектов этнической направленности, в которых приняла участие почти тысяча художников из 30 стран. В общей сложности они создали более 1600 произведений, среди которых живописные, графические, скульптурные работы, изделия декоративно-прикладного искусства.

rt-online.ru