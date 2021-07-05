В Болгаре возродили традицию «Восточного базара»

В Татарстане впервые прошел Международный этнокультурный фестиваль «Ага-Базар». О том, как в Великий Болгар съехались мастеровые со всего Поволжья, а зажигательные национальные песни и танцы вызвали дождь, читайте в материале ИА «Татар-информ».

На территории Болгарского музея-заповедника на один день развернулся средневековый рынок «Восточный базар». Международный этнокультурный фестиваль «Ага-Базар» стал первой попыткой возродить древнюю традицию большого базара, который в XII—XIV веках находился в пригороде Болгара и являлся торгово-ремесленным и культурным центром Волжской Булгарии.

Сердцем мероприятия стал стилизованный средневековый булгарский рынок, на котором гости фестиваля могли приобрести уникальные товары ручной работы мастеровых, съехавшихся в центр торговли со всего Поволжья.

По словам научного сотрудника Болгарского музея-заповедника Рената Вагапова, мастеровые прошли жесточайший отбор, прежде чем занять места у прилавков.

«Мы получили более 100 заявок, из которых оргкомитет отобрал 83 мастеровых, уже зарекомендовавших себя как создатели изделий, максимально приближенных к народно-художественному промыслу. Нам важно было пригласить тех, кто поспособствовал бы созданию атмосферы средневековой национальной торговли. Сегодня вы увидите переплетение культур, традиций, цивилизаций не только Восточной и Западной Европы, но и Средней Азии», – рассказал Вагапов.

По его оценке, посетить культурный центр торговли съехалось более 4 тыс. гостей.

Разнообразие товаров, представленных на базаре, поражало даже искушенный глаз.

«Сегодня я представляю реплики украшений, которые в своё время носили женщины — представительницы тюркских народов. Для продажи выставлены работы, сделанные из пластика с добавлением декоративных камней. Использование такого материала делает украшения доступными по цене. Оригиналы же куда более увесистые. Их реконструкции мы сегодня предлагаем оценить гостям на национальном подворье», — рассказала художница Надежда Шайхисламова.

На «Ага-Базаре» можно было стать обладателем не только украшений, но и разнообразной посуды, украшенной национальным орнаментом, обуви, мягких игрушек ручной работы и многого другого.

«Здесь я представляю творческое объединение людей “ПензаХобби”. Вяжу крючком игрушки для детей уже два года. Изначально я делала игрушки для своих дочерей. Училась вязать самостоятельно, в основном использую плюшевую пряжу. На одну работу трачу от четырех часов. Сейчас игрушек стало так много, что теперь приходится их продавать. Приятно, когда твои работы становятся частью чьего-то дома», — рассказывает мастерица Светлана Дуда.

Торговые ряды украшали прилавки с национальной кухней, за которыми можно было приобрести и отведать копченую вяленую и сушеную рыбу, свежий мёд, натуральные растительные масла, свежеиспеченный хлеб, пряности и кондитерские изделия.

И даже разбушевавшийся ливень не спугнул торговцев со своих точек, хотя без потерь не обошлось: несколько прилавков повалил порывистый ветер, а некоторые из изделий вместе с мастерами были обречены промокнуть.

«Ага-Базар» предлагал ближе познакомиться с культурой художественного промысла русского, татарского, марийского, башкирского, чувашского, кряшенского народов на национальных подворьях. На одной из сцен их представители также продемонстрировали творческие выступления, в которых показали всю красоту их традиционной культуры: от костюмов до песен и танцев. Насладиться разнообразной музыкально-танцевальной программой можно было на трех площадках.

Основную сцену открыли заместитель главы Спасского района Татарстана Сергей Тюнев и директор Болгарского музея-заповедника Рамиль Зиганшин, которые пообещали приложить усилия для того, чтобы фестиваль пополнил событийный календарь исторического города.

«Мы надеемся, что благодаря “Ага-Базару” об уникальном памятнике архитектуры Великий Болгар будут говорить не только на территории Российской Федерации, но во всем мировом сообществе. Уверен, что после нашего праздника торговли в Татарстане в разы возрастет количество туристов», — считает Тюнев.

Интерес гостей могли привлечь ремесленные мастер-классы, проводимые на разных точках фестивальной площадки. Например, за одним из прилавков можно было научиться изготавливать настоящий иван-чай.

«Иван-чай мы собираем на берегах Вятки. Лист сначала нужно запарить, чтобы тот потемнел и приобрел эластичность. После мы перетираем его на специальной доске с резьбой. Тем самым выделяется сок, который придает специфические вкусовые, а также целебные свойства чая. Иван-чай хорош тем, что содержит в себе фактически всю таблицу Менделеева!», — поделилась секретами изготовления чая мастерица из Елабужского района — кандидат исторических наук Евгения Терешина.

Привлекал внимание туристов шатер, под которым основатель клуба исторического моделирования «Черный единорог» Джалиль Газизов учил играть в древние игры, такие как кварта или чатуранга.

«В нашем клубе мы взаимодействуем с детьми, где учим их работать с глиной, шить одежду, ткать, отливать из металла. Фигурки, которыми мы сейчас играем в чатурангу, сделали наши воспитанники. Мы также проводим мастер-классы по каллиграфии, арабской графике, археологии, работе с металлом. Сегодня могу научить вас делать красивые браслетики», — поделился Газизов.

Обещанную верблюжью ферму представлял верблюжонок Вася. Покормить или покататься на нем даже самым юным участникам фестиваля дозволено не было, однако малыш охотно вставал в один кадр со всеми желающими. Зато прокатиться с ветерком можно было на статной лошади по имени Коломбина.

Завершающим аккордом стал вечерний концерт, развернувшийся на главной сцене. Он порадовал зрителей выступлением артистов творческого объединения IsTElek, группы «Хмельная ворга», ZAKARIA, «Нью мон», Shoner Paul и других исполнителей, работающих в жанрах фолк-фьюжн и электронной музыки.

Лиля Шайхутдинова

tatar-inform.ru