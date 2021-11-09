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Минтимер Шаймиев онлайн принял участие во Всероссийской переписи населения

Минтимер Шаймиев онлайн принял участие во Всероссийской переписи населения

в Новости, Слайдер, Главные новости, Всероссийская перепись населения 2021 года, 09.11.2021 0 4

Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев вчера принял участие во Всероссийской переписи населения.

Первый Президент Татарстана для участия в переписи воспользовался Единым порталом государственных и муниципальных услуг — www.gosuslugi.ru.

Участниками ВПН-2021 уже стали Президент РФ Владимир Путин, Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Президент РТ Рустам Минниханов и многие другие.

По данным соцопроса, проведенного Фондом «Общественное мнение», поддерживают необходимость проведения Всероссийской переписи населения около 75% жителей страны. При этом представители молодежи предпочитают онлайн-перепись, а люди старшего поколения чаще идут на переписные участки или ждут переписчиков дома.

Перепись населения продлится до 14 ноября включительно. Ознакомиться с перечнем мест расположения стационарных участков и МФЦ можно по двум ссылкам: https://vk.cc/c7pBTv и https://vk.cc/c7pBWo.

tatar-inform.ru

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