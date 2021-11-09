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ВИДЕО: В центре татарской культуры Тюменской области презентовали проект “Книжная механика”

в Новости, Слайдер, Главные новости, Видеозаписи, 09.11.2021 0 4

В передачи “Яңа сулыш”:
Заседание Координационного Совета с участием губернатора
Комитет по делам национальности провел презентацию татарской культуры.
В центре татарской культуры Тюменской области презентовали проект “Книжная механика”
Ленария Брикнер: “Цель проекта – сохранение и популяризация историко-культурного наследия татарского народа”.

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