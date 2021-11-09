ВИДЕО: В центре татарской культуры Тюменской области презентовали проект “Книжная механика”

В передачи “Яңа сулыш”:

Заседание Координационного Совета с участием губернатора

Комитет по делам национальности провел презентацию татарской культуры.

В центре татарской культуры Тюменской области презентовали проект “Книжная механика”

Ленария Брикнер: “Цель проекта – сохранение и популяризация историко-культурного наследия татарского народа”.

25:48