ВИДЕО: В центре татарской культуры Тюменской области презентовали проект “Книжная механика”

В передачи “Яңа сулыш”:
Заседание Координационного Совета с участием губернатора
Комитет по делам национальности провел презентацию татарской культуры.
В центре татарской культуры Тюменской области презентовали проект “Книжная механика”
Ленария Брикнер: “Цель проекта – сохранение и популяризация историко-культурного наследия татарского народа”.
В центре татарской культуры Тюменской области презентовали проект “Книжная механика”
Ленария Брикнер: “Цель проекта – сохранение и популяризация историко-культурного наследия татарского народа”.
25:48