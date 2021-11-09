В городе Нягань забили первую сваю для строительства новой мечети

Объект духовного назначения для мусульман будет располагаться на территории действующей мечети.
Благотворительным Фондом «Салям» на сегодняшний день собраны пожертвования в размере более 3,5 миллионов рублей, которые позволяют начать строительные работы. Об этом сообщил глава Нягани Иван Ямашев.
Площадка подготовлена и закуплены необходимые материалы.
– Многие горожане по своему желанию уже помогают стройке. Надеюсь, что люди не останутся равнодушными и внесут, сколько пожелают, на благое дело. Ведь объекты духовного назначения всегда возводились всем миром! Строим мечеть вместе!”, – отметил глава города.
В мероприятии приняли участие муфтий Ханты-Мансийского автономного Округа Югры Тагир хазрат Саматов, имам мечети г. Нягань Израиль хазрат, глава города Нягань Ямашаев Иван Петрович, Осман Имамерзаев, руководитель благотворительного фонда «Салям», а также различные общественные деятели.