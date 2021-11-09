Открыт прием заявок на участие в международной научной конференции

Заявки для участия в конференции «Интеллектуальный вклад тюркоязычных ученых в современную науку», посвященной 30-летию татарского общественного центра Удмуртии, принимаются до 15 ноября.

Представители Удмуртии могут принять участие в международной научной конференции. Заявки для участия в конференции «Интеллектуальный вклад тюркоязычных ученых в современную науку», посвященной 30-летию татарского общественного центра Удмуртии, принимаются до 15 ноября.

Приглашаются научные работники, аспиранты и студенты вузов, сотрудники НИИ, педагоги общеобразовательных учреждений, руководители и специалисты организаций и предприятий.

Участникам нужно представить статьи в электронной версии в соответствии с заявленной темой. По итогам конференции будет издан электронный сборник статей по всем научным направлениям, который будет доступен в библиотеках, учебных и научных организациях.

izvestiaur.ru