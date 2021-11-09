СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» совместно с Северо-Восточным федеральным университетом приглашает учащихся 8-11 классов принять участие в Северо-Восточной олимпиаде школьников по профилю «Филология (родной язык и родная литература: татарский язык и татарская литература, якутский язык и якутская литература, эвенский язык и эвенская литература, эвенкийский язык и эвенкийская литература, юкагирский язык и юкагирская литература, башкирский язык и башкирская литература, ненецкий язык и ненецкая литература, чеченский язык и чеченская литература)».

Олимпиада вошла в проект Перечня олимпиад Российского совета олимпиад школьников на 2021/22 учебный год.

Регистрация участников Олимпиады проводится с 14 октября по 30 ноября 2021 года на сайте олимпиады fdop.s-vfu.ru.

Отборочный этап – дистанционно с 1 декабря 2021 г. по 17 января 2022 г.

Заключительный этап – очно в зданиях Казанского федерального университета (г. Казань) с 14 февраля 2022 года.

Победители Олимпиады на основании решения Приемной комиссии КФУ при условии сдачи ЕГЭ по русскому языку не менее чем на 75 баллов имеют особые права на прием без вступительных испытаний на 2022/23 учебный год на обучение по программам:

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Родной (татарский) язык и литература и русский язык

45.03.01. Филология. Прикладная филология: татарский язык и литература, журналистика.

Участие в Олимпиадах бесплатное.

Подробная информация на сайте: https://kpfu.ru//svosh-tatar-tele.html

Контакты оргкомитета:

(843) 233-72-12, 233-70-82

[email protected]