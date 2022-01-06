Молодежь татарского центра Ташкента представлена на конференции молодых соотечественников

В Ташкенте прошла конференция молодых соотечественников, посвященная реализации программы для молодежи «Новое поколение» и организованная представительством Россотрудничества в Республике Узбекистан.

В мероприятии приняла участие молодежь русского, татарского, башкирского культурных центров.

Татарский общественный культурно-просветительный центр г.Ташкента докладами представили: Маргарита Арутюнова – делегат форума «Евразия Глобал», Шавкат Айнутдинов – делегат I Форума современной мусульманской культуры, Диляра Ислямова – делегат форума «Новая реальность – новые возможности», а также Мансур Абдуллин – руководитель танцевальной группы татаро-башкирского ансамбля «Яшьлек».

Руководитель представительства Россотрудничества в Республике Узбекистане Михаил Вождаев поздравил участников конференции с наступающим Новым годом и выразил уверенность в том, что реализация программы будет продолжена и это позволит молодым соотечественникам в дальнейшем реализовывать новые проекты.

Представительство

Республики Татарстан

в Республике Узбекистан