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Молодежь татарского центра Ташкента представлена на конференции молодых соотечественников

Молодежь татарского центра Ташкента представлена на конференции молодых соотечественников

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 06.01.2022 0 5

В Ташкенте прошла конференция молодых соотечественников, посвященная реализации программы для молодежи «Новое поколение» и организованная представительством Россотрудничества в Республике Узбекистан.

В мероприятии приняла участие молодежь русского, татарского, башкирского культурных центров.

Татарский общественный культурно-просветительный центр г.Ташкента докладами представили: Маргарита Арутюнова – делегат форума «Евразия Глобал», Шавкат Айнутдинов – делегат I Форума современной мусульманской культуры, Диляра Ислямова – делегат форума «Новая реальность – новые возможности», а также Мансур Абдуллин – руководитель танцевальной группы татаро-башкирского ансамбля «Яшьлек».

Руководитель представительства Россотрудничества в Республике Узбекистане Михаил Вождаев поздравил участников конференции с наступающим Новым годом и выразил уверенность в том, что реализация программы будет продолжена и это позволит молодым соотечественникам в дальнейшем реализовывать новые проекты.

 

Представительство

Республики Татарстан

в Республике Узбекистан

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