Казанский ТЮЗ запустил онлайн-проект со сказками казанских авторов

Казанский ТЮЗ запустил онлайн-проект «Сказки от бабушки Нины». Народная артистка РТ Нина Калаганова в прямом эфире читает сказки казанских авторов. В первом сезоне таким автором стала Олеся Феоктистова – член союза писателей РТ. Она пишет стихотворения и прозаические произведения на трех языках – русском, татарском, английском. Как поэтесса и прозаик, опубликовала книги «Свет в зеркалах», «Маленькие городские сказки», «Волшебная Казань, Тылсымлы Казан», «Демиург меня создавший», «Перекрестки неизбежности». Публиковалась в журналах «Ялкын», «Идель», газетах «Арский вестник», «Сабантуй».

Посмотреть эфиры можно в группе «ВКонтакте» Казанского ТЮЗа и в разделе «Трансляции» на странице театра на сайте «Культура.РФ». Ближайший эфир состоится сегодня в 15:00, и далее по средам.

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