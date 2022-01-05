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Конгресс татар Челябинской области побывал в гостях у писателя Нурислама Айбулатова

Конгресс татар Челябинской области побывал в гостях у писателя Нурислама Айбулатова

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 05.01.2022 0 1

Нурислам Мингазович родился 6 января 1942 года (фактически, 29 декабря 1941 года) в Ишиме. После окончания шести классов продолжил учебу в г. Казани. В 1959 году поступил в Тетюшский сельскохозяйственный техникум. Получив специальность, уехал работать в Челябинскую область где до выхода на пенсию работал агрономом.

Стихи Нурислама Мингазовича неоднократно публиковались на страницах различных газет и журналов. Издано немало книг. Все его творчество – поэзия и проза – пронизано любовью к малой родине. Каждое стихотворение наполнено красотой, нежностью.В них раскрываются не только мысли поэта, но и его душа.

Нурислам абый – человек очень скромный, мудрый, светлый, добрый, с большим сердцем!

Конгресс татар Челябинской области

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