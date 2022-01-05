Национальный музей приглашает на интерактивные VR-экскурсии по Казани 1910 года

«Переходъ» – прогулка с полным погружением в наш город таким, каким он был 111 лет назад. Вы садитесь в кресло, надеваете шлем виртуальной реальности и отправляетесь в прошлое.

Это проект детальной и исторически точной визуализации Казани 1910-1920 годов XX века на основании более 3000 архивных фотографий. В рабочую группу проекта вошли историки, археологи, реставраторы, специалисты по VR программированию и визуализации.

Улицы и площади восстановлены в высоком качестве и в цвете, полное погружение и прогулку по старой Казани обеспечивают новейшие VR-очки, а озвучивает путешествие заслуженный артист РФ Владимир Еремин – официальный русский голос Аль Пачино. Разрешение позволяет рассмотреть детали: архитектуру зданий, витрины магазинов, прочитать афиши.

Еще более удивительной прогулку делает возможность сравнивать прошлое и настоящее одним нажатием кнопки на контроллере.

Длительность – 30 минут.

Проводится по предварительной записи. Обязательна предварительная запись по телефону: +7 (987) 219-04-26.

mincult.tatarstan.ru