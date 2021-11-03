Молодежь Татарстана присоединится к онлайн-мероприятиям в День народного единства

4 ноября молодежь Татарстана примет участие в ряде мероприятий в честь Дня народного единства. Площадками станут официальные аккаунты организаций.

Так, Молодежная Ассамблея народов Татарстана в своем аккаунте @mant.tatarstan проведет онлайн-марафон «Многоликий Татарстан». В его рамках познакомят с национальной уникальностью населения республики.

Также запланированы всероссийские акции, где наши активисты будут принимать участие.

Российские студенческие отряды стартуют в 12.00 c творческим концертом «Единство в РСО!» в официальном Instagram-аккаунте @rso_official. На этой площадке будет идти концерт в прямом эфире с творческими выступлениями от членов РСО из разных регионов страны, где каждый боец подчеркнет особенности своего народа.

В этом же аккаунте пройдет онлайн-викторина «Народы РСО», основой которой станут интересные факты о народах региона, истории бойцов студенческих отрядов о своем народе и поводе для гордости.

О культурных особенностях народов России расскажет Российский союз молодежи. 4 ноября по хэштегу #РСМобъединяет можно будет увидеть изобилие танцев, песен, стихотворений, национальных блюд и игр на музыкальных инструментах разных народов, проживающих в стране. Результатом акции станет создание видеоролика, который будет собран из опубликованных видео.

Отделы по делам молодежи в районах и городах Татарстана тоже присоединятся к всероссийским акциям, и проведут квиз-игру «Россия – наш общий дом». Участники будут отвечать на интеллектуальные вопросы об истории России и связанных с праздником исторических событиях, обычаях и обрядах, национальных промыслах и ремеслах, культуре и искусстве, музыке и литературе, происхождении блюд.

Также примут участие во флешмобе «Эстетика моего народа». В формате фото или видео покажут природу, лица, народные костюмы, кухню своего народа. Надо отметить, что к нему могут присоединиться все желающие.

Ещё одной акцией, в которой примет участие молодежь Татарстана, станет #РоссияВНашемСердце. В её рамках нужно снять видео на тему «Что, если вы оказались на один день в моем городе?» с привязкой к национальным особенностям территории.

Для всех желающих есть возможность написать Большой этнографический диктант. Он пройдет с 3 по 7 ноября онлайн на официальном сайте.

minmol.tatarstan.ru