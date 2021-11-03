Василь Шайхразиев провел первое заседание по подготовке к 30-летию образования Всемирного конгресса татар

В 2022 году исполнится 30 лет со дня образования Всемирного конгресса татар. В связи с этим, сегодня заместитель премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев провел первое заседание по подготовке к юбилейной дате.

В мероприятии приняли участие первый руководитель Всемирного конгресса татар Индус Тагиров, также журналист и общественный деятель Римзиль Валеев, татарский общественный деятель Камария Хамидуллина, доктор филологических наук, профессор, член – корреспондент АН РТ Дания Загидуллина, этнограф, академик АНРТ,доктор исторических наук Дамир Исхаков, Председатель Союза писателей Республики Татарстан Ркаиль Зайдулла, писатель Вахит Имамов и другие.

На заседании шла речь о проведении съезда в августе 2022 года, приглашении на него делегатов. Также обсуждали вопросы об истории Всемирного конгресса татар и личностях, принимавших участие в его организации и деятельности, юбилейных мероприятиях. К 30-летию конгресса будет издана книга. Участники высказали свои предложения.