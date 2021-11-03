Василь Шайхразиев: “Хочется верить, что по результатам переписи этого года, число татар сохранится на таком же высоком уровне”

Сегодня, 3 ноября, состоялось онлайн-совещание заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева с руководителями татарских общественных объединений в регионах РФ. На повестке дня стоял вопрос о ходе Всероссийской переписи населения.

Василь Шайхразиев отметил, что работа с соотечественниками ведется системно. Пример тому: серия заседаний, прошедших в федеральных округах, в ходе которых председатель Нацсовета лично общался с представителями татарской общины.

“Согласно статистике 2010 года рост численности татар прослеживался в Московской, Тюменской областях и Республике Башкортостан. За последние 2 года делегация Татарстана побывала во многих регионах РФ. Соблюдая рекомендации Роспотребнадзора, проводились регулярные встречи с соотечественниками. Республиканская общественная организация татарских женщин “Ак калфак”, комитет по работе с татарскими краеведами, молодёжное крыло Всемирного конгресса татар активно взаимодействовали с татарами на местности. Содействие в сохранении национальной идентичности татар оказывают и местные органы власти. Хочется верить, что по результатам переписи населения этого года, число татар сохранится на таком же высоком уровне”, – сказал Шайхразиев.

Участники совещания поделились своим видением ситуации в целом и опытом организации работы в условиях антиковидных ограничений. По словам представителя Всемирного конгресса татар в Башкортостане Альфреда Давлетшина, в сельских поселениях республики поставлена задача провести подсчет населения до 8 ноября. “Большинство респондентов выбирают традиционный формат голосования, когда переписчик приходит на дом”, – заявил Давлетшин.

Председатель автономии татар Ульяновской области Рамиc Сафин поблагодарил руководство Конгресса за поддержку татар, проживающих за пределами Татарстана: “Благодаря оперативной работе информационной службы Всемирного конгресса татар, мы всегда имеем актуальные материалы по вопросам переписи. А это: информативные видеоролики, интервью с экспертами и многое др.”

Заместитель Постоянного представителя РТ в Свердловской области Фавия Сафиуллина упомянула о важности работы с населением посредством социальных сетей.

Илюзя Абульханова