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Объявлен фотоконкурс #МояБольшаяТатарскаяСемья

Объявлен фотоконкурс #МояБольшаяТатарскаяСемья

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 03.11.2021 0 10

В социальной сети Instagram проходит фотоконкурс #МояБольшаяТатарскаяСемья, посвященный просветительской деятельности о татарском народе, его привычках и истории возникновения.

Участники делятся информацией о семейном древе, о своих корнях и происхождении семьи в формате публикаций в соцсети. Участие может принять любой желающий как в России, так и за ее пределами. Среди участников разыгрывается приз Iphone 12!

Условия конкурса:
– опубликовать пост с фотографией и рассказом о вашей семье в своём инстаграм-аккаунте до 12 ноября
– поставить хэштег #МояБольшаяТатарскаяСемья под публикацией
– подписаться на аккаунт @tatar.superstar
– аккаунт участника должен быть открытым

Фотографии принимаются любые: исторические (архивные), с большого семейного торжества, фотография родителей и ребенка тоже соответствует правилам. Ограничений по количеству текста нет.

Портал татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

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