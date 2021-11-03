Объявлен фотоконкурс #МояБольшаяТатарскаяСемья

В социальной сети Instagram проходит фотоконкурс #МояБольшаяТатарскаяСемья, посвященный просветительской деятельности о татарском народе, его привычках и истории возникновения.

Участники делятся информацией о семейном древе, о своих корнях и происхождении семьи в формате публикаций в соцсети. Участие может принять любой желающий как в России, так и за ее пределами. Среди участников разыгрывается приз Iphone 12!

Условия конкурса:

– опубликовать пост с фотографией и рассказом о вашей семье в своём инстаграм-аккаунте до 12 ноября

– поставить хэштег #МояБольшаяТатарскаяСемья под публикацией

– подписаться на аккаунт @tatar.superstar

– аккаунт участника должен быть открытым

Фотографии принимаются любые: исторические (архивные), с большого семейного торжества, фотография родителей и ребенка тоже соответствует правилам. Ограничений по количеству текста нет.

Портал татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области