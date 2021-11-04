Поздравление председателя Национального совета ВКТ Василя Шайхразиева с Днем народного единства

Уважаемые соотечественники, дорогие друзья!

Позвольте поздравить вас с Днем народного единства! Отрадно, что в этом году данный праздник совпал со Всероссийской переписью населения, активное участие в котором есть показатель сплоченности и единства народов Российской Федерации. Сегодня на территории нашей страны проживают представители более 190 национальностей разных вероисповеданий. В современном мире, опираясь на принципы федерализма и демократии, почитая многовековую дружбу, мы олицетворяем высокие моральные ценности.

Достижения Татарстана, укрепление его престижа на международной арене играют положительную роль в укреплении вековых традиций народного согласия и благополучия наших соотечественников. Пусть и в дальнейшем представители многонационального и поликонфессионального общества живут в дружбе и согласии.

Дорогие друзья, желаю всем вам крепкого здоровья и благополучия, мирного неба над головой и любви к родине. С праздником!

С уважением,

Заместитель Премьер-министра РТ,

Председатель Национального совета

Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев