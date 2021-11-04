Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем народного единства

Обращение Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова по случаю Дня народного единства.

«Дорогие татарстанцы! Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас с Днём народного единства, занимающим особое место в жизни многонациональной России.

По прошествии более четырёх веков со времени преодоления внутренней смуты и изгнания из страны иностранных интервентов столь же ощутимыми и прочными остаются стремление нашего народа к отстаиванию высших идеалов мира, свободы, добра и справедливости, вера в традиционные духовные ценности и лучшее будущее новых поколений. Эти качества, позволившие сообща преодолеть трудные испытания прошлого и создать могучую державу, помогают нам сегодня жить, трудиться и достойно противостоять вызовам современности.

В Год родных языков и народного единства в наибольшей степени чувствуется неразрывная связь времён и поколений, являющаяся важной составляющей нашей гражданской идентичности. Созидая единство во многообразии – сохраняя и развивая национальные языки, культурные и религиозные традиции, изучая нашу богатейшую историю, мы не только отдаём дань уважения прошлому, но и созидаем будущее.

Незабываемым событием нынешнего года стало освящение Патриархом Московским и всея Руси Кириллом воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря, основанного на месте обретения великой православной святыни, с которой непосредственным образом связано празднование Дня народного единства. Следующий – 2022 год – пройдёт в Татарстане под знаком празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, а наша древняя столица – тысячелетняя Казань примет участников 45-й сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Уверен, уважаемые татарстанцы, что мы, несмотря на известные трудности, с присущими нам жизнелюбием, сплочённостью, оптимизмом и социальной ответственностью обеспечим дальнейшее поступательное развитие нашего общего родного дома – Республики Татарстан.

Искренне желаю всем вам здоровья, мира, добра и благополучия!

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов».

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