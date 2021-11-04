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ВИДЕО: Татары Афганистана записали видеоролик в котором выразили свою благодарность Татарстану

в Новости, Слайдер, Главные новости, Видеозаписи, 04.11.2021 0 4

Татары Афганистана записали видеоролик, в котором выразили благодарность руководству и народу Татарстана за поддержку, в том числе гуманитарную помощь, в непростой для них период.

«Мы, татары, живем в городе Госфанди провинции Сари-пуль, в районе под названием Татар. Нас там примерно одна тысяча семей. Передаем салям и свою благодарность Татарстану и всем татарам, которые о нас помнят», — говорит один из старейшин общины в ролике.

Напомним, что 29 октября по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова вице-премьер РТ, председатель национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев обсудил варианты гуманитарной помощи татарской общине Афганистана с генеральным директором Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустамом Хабибуллиным.

Дмитрий Киселёв

tatar-inform.ru

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