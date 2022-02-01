Москвичи стали победителями «Джалиловских чтений»

Определены победители IV Международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения».

От Москвы победителями стали:

1. Хасанов Абдулла (возрастная категория: 7-10 лет). Номинация «М.Джалиль на татарском». 3 место.

2. Федоринины Стефания и Ульяна (16-18 лет). «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на русском языке». 1 место.

3. Хузин Арифджамаль и Ахмедкамаль (11-15 лет). «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке». 2 место.

4. Мухаммадиева Саломатбону (от 18 лет). «Лучший литературный перевод произведения М.Джалиля на языки народов мира». 1 место.

5. Федоринина Ульяна (от 18 лет). «Лучший литературный перевод произведения М.Джалиля на языки народов мира». 2 место.

Все они получат приглашения от Всемирного конгресса татар на гала-концерт конкурса. Он пройдет в Казани в феврале.

Отметим, что от московского региона в финал вышли 19 участников.

Конкурс ежегодно проводится с целью сохранения памяти о поэте-герое Мусе Джалиле, а также для формирования интереса к художественному слову. Возрастных ограничений для участников нет.

«Джалиловские чтения» проводятся в четыре этапа: местный, областной, полуфинал, финал. Для Москвы и Московской области первые два этапа проводит Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ.

Напомним, что судьба Мусы Джалиля тесно связана с Москвой. Здесь он жил и учился, активно участвовал в деятельности татарского общества, совмещая с поэтическим творчеством. Именно из столицы он ушел на фронт. В Москве живет его семья – дочь, внучка и правнуки.

Организаторы конкурса: Всемирный конгресс татар, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, ГБУ РТ «Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», телерадиокомпания «Татарстан–Новый Век», Национальная библиотека Республики Татарстан, Союз писателей Республики Татарстан, ГБУ РТ «Национальный музей Республики Татарстан».

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