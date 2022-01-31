Сегодня, в рамках рабочей поездки в Мурманскую область, Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с Губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

На встрече также присутствовали Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин, заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар по работе с татарскими общественными организациями в регионах Российской Федерации Марс Тукаев и др.

-Мы очень рады принимать делегацию из Татарстана,- отметил Андрей Чибис и передал слова приветствия Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову.

Василь Шайхразиев выразил благодарность за теплый прием делегации и рассказал о встрече с руководителями и активом татарских общественных организаций Северо-Западного Федерального округа. Также Председатель Национального Совета подчеркнул, что встречи с нашими соотечественниками в федеральных округах проводятся с 2018 года.

– На VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отметил, что Всемирный конгресс татар является одним из важных инструментов “мягкой силы” по продвижению интересов соотечественников всех народов Российской Федерации в зарубежных странах. Напоминаем, в 45 странах функционируют 460 татарских организаций, – рассказал вице-премьер Татарстана.

Стороны обсудили организацию мероприятий к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Здесь отметили, что подготовка к знаменательному событию ведется во многих регионах России, также было рассказано о праздничных мероприятиях, запланированных на 21 мая.

Кроме того, в 2022 году запланировано проведение татарского национального праздника Сабантуй в Мурманской области.

-Мы бы хотели, чтобы Сабантуй был занесен в список общеобластных мероприятий. Со своей стороны, мы окажем необходимую помощь, – сказал Василь Шайхразиев.

Также, на встрече обсудили вопрос установки мемориальной доски почётному работнику Морского флота, Заслуженному работнику транспорта Российской Федерации, почётному жителю г. Мурманска Анверу Ибрагимовичу Тумпарову.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что по данным вопросам будет вестись работа.

Лейсан Хаерова