В Казани откроется выставка живописца и графика Рустема Хузина

В Музее Амира Мазитова, филиале Музейного комплекса Казани (ул. Дзержинского, д. 27), 4 февраля откроется выставка «Под небом голубым» живописца и графика Рустема Хузина. Автор пейзажей, картин на бытовые темы и работ исторического жанра, воссоздающих события времен Волжской Булгарии, представит около полусотни произведений.

«Одна из моих картин, „Принятие ислама”, находится в числе еще нескольких в коллекции Болгарского музея-заповедника. Но на выставке будут экспонированы другие произведения», — сообщил ИА «Татар-информ» художник.

Творческий диапазон художника широк, а на выставке в первую очередь окажутся представлены работы исторического жанра, пейзажи Татарстана, средней полосы России и Урала, а также натюрморты. Рожденный в Уфе Рустем Хузин окончил сначала Пензенское художественное училище имени Савицкого, в 2002 году — Российскую академию живописи, ваяния и зодчества в Москве. С 1998 года занимался в мастерской портрета под руководством профессора Лейсан Хасьяновой, окончил творческую мастерскую живописи Академии художеств под руководством Хариса Якупова. В 2005–2011 годах сам преподавал в Казанском художественном училище имени Фешина.

Произведения Хузина находятся в Музее ИЗО РТ, коллекциях Болгарского музея-заповедника и Альметьевской картинной галереи, частных коллекциях России, Франции, Германии, Турции.

«Выставку Рустема Хузина в Музее Мазитова можно будет увидеть до 10 марта», — уточнили в пресс-службе Музейного комплекса Казани.

tatar-inform.ru