В Музее театра Тинчурина стартовал цикл уроков «Свет неугасимой звезды»

В музее татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина стартовали уроки-встречи «Свет неугасимой звезды», посвященные жизни и творчеству драматурга, артиста, режиссера Карима Тинчурина (1887-1938). Цикл уроков приурочены 135-летию со дня рождения Карима Тинчурина.

Первым гостем встречи стал Народный писатель Республики Татарстан, лауреат премии имени Габдуллы Тукая Рабит Батулла. Писатель, драматург, публицист, внесший большой вклад в дело изучения и популяризации наследия Карима Тинчурина, ученикам №13 школы города Казани рассказал об актерской, режиссерской, писательской деятельности Тинчурина. Учеников также интересовала история создания известных произведений Карима Тинчурина «Голубая шаль», «Угасшие звезды» и «Казанское полотенце». По словам завуча школы №13 Фидании Губайдуллиной, уроки способствует изучение родного языка, литературы и культуры.

Организатором и ведущей урока-встречи выступила руководитель музея театра Карима Тинчурина, заслуженный работник культуры Татарстана Розалия Чабатова. По словам писателя Рабиты Батуллы, музей театра под руководством Розалии Чабатовой проводит неоценимую работу в сохранении творчества Тинчурина. Также Рабит Батулла выразил слова благодарности руководству театра за бережное ухаживание за могилой Загиды Тинчуриной – жены драматурга.

В музее татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина уроки-встречи «Свет неугасимой звезды» будут проводится регулярно в каждую пятницу с участием учеников школ Казани. В мероприятии спикерами выступят ученые, артисты, писатели.