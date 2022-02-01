Артисты Татарского культурного центра выступили в городе Пушкино

29 января в Доме культуры «Пушкино» состоялся концерт ансамбля татарской песни «Дуслар» под руководством Раисы Кабировой.

Мероприятие состоялось при поддержке Администрации округа, Московской областной общественной организации «Татарский культурно-просветительный центр» и лично председателя организации, имама-мухтасиба, члена Общественной палаты городского округа Пушкинский Рамиля хазрата Фасхудинова.

В концертной программе приняли участие ансамбли «Мәскәү егетләре», танцевальный ансамбль «Ясмин» и певец Руфат Абитов. Вели концерт Юнис Такфетуллин и Мунзия Фассахова.

Зрители на разных концертных площадках всегда тепло встречают артистов Татарского культурного центра, ведь сердечность и высокий профессионализм коллективов создают особую атмосферу на каждом выступлении.