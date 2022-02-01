В Тобольске продолжается прием заявок на конкурс «И туган тел, и матур тел»

ХХIХ городской открытый конкурс чтецов «И туган тел, и матур тел» (далее – конкурс) посвящен Международному дню родного языка, провозглашенного Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1992 года. В городе Тобольске конкурс проводится с 1992 года. В 2021 году конкурс объявлен годом родных языков и народного единства в Татарстане.

Прием заявок на конкурс осуществляется с 11 января по 15 февраля 2022 года (включительно)

19 февраля 2022 года – проводится конкурсная программа и подведение итогов Конкурса.

Центр сибирско-татарской культуры