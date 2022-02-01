Всемирный конгресс татар выразил благодарность ИД “Хузур” ДУМ РТ

Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар выразил благодарность Издательскому дому «Хузур» ДУМ РТ за деятельность по сохранению татарского языка и татарско-мусульманских традиций. В Благодарственном письме отмечается: «В связи с большими заслугами перед нашим народом Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар благодарит вас за деятельность по развитию языка, культуры и обычаев татарского народа и и выражает надежду на дальнейшие успехи в будущем». Благодарственное письмо подписано руководителем Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данисом Шакировым.

Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ создан по инициативе муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина в 2013 году. Помимо книгопечатного дела, «Хузур» активно реализует просветительские задачи ДУМ РТ, благодаря чему стал одним из крупнейших мусульманских медиахолдингов в России. Всего за 8 лет работы Издательским домом «Хузур» было выпущено в свет более 700 тысяч экземпляров богословской, исторической, научной литературы на арабском, русском, татарском и старотатарском языках. Каждое издание проходит обязательную проверку экспертного совета Духовного управления мусульман Республики Татарстан. В стенах ИД «Хузур» реализуются крупнейшие просветительские проекты: телеканал «Хузур ТВ», радио «Азан», портал» Ислам тудей», журнал «Шура», татарское онлайн-медресе, электронная библиотека Darul-Kutub. С 2019 года ИД «Хузур» ведет информационное сопровождение Группы стратегического видения «Россия-Исламский мир».

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