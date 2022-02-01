«Зимние забавы» в Пушкино

МООО «Татарский культурно-просветительный центр» приглашает всех желающих, взрослых и детей на праздничное мероприятие «Кышкы уеннар» — «Зимние забавы» — Фестиваль Дружбы всех народов Подмосковья.

Мероприятие состоится в субботу, 5 февраля 2022 г. в парке культуры и отдыха «Берёзовая роща» с 11:00 до 13:30 по адресу: г. Пушкино, мкр. Кудринка, ул. Октябрьская, рядом с д. 26.

В программе праздника:

• Концертная программа (Найля Дусметова, Рафик Валитов, Раиса Кабирова, танцевальная группа «Ясмин» и многие другие)

• Татарская национальная кухня (бесплатное угощение пловом)

• Выставка национальных костюмов и предметов декоративно-прикладного творчества

• Конкурсы, подвижные игры, викторины и многое другое.

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