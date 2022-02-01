«Зимние забавы» в Пушкино

МООО «Татарский культурно-просветительный центр» приглашает всех желающих, взрослых и детей на праздничное мероприятие «Кышкы уеннар» — «Зимние забавы» — Фестиваль Дружбы всех народов Подмосковья.
Мероприятие состоится в субботу, 5 февраля 2022 г. в парке культуры и отдыха «Берёзовая роща» с 11:00 до 13:30 по адресу: г. Пушкино, мкр. Кудринка, ул. Октябрьская, рядом с д. 26.
В программе праздника:
• Концертная программа (Найля Дусметова, Рафик Валитов, Раиса Кабирова, танцевальная группа «Ясмин» и многие другие)
• Татарская национальная кухня (бесплатное угощение пловом)
• Выставка национальных костюмов и предметов декоративно-прикладного творчества
• Конкурсы, подвижные игры, викторины и многое другое.