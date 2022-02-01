В Кургане состоялся Первый региональный фестиваль татарских гармонистов “Гармун Фест”

На первый фестиваль татарских гармонистов съехались исполнители из Шатровского, Целинного, Шадринского муниципальных районов и округов и города Кургана. Те, кто приехать не смог, выступили онлайн. По условиям конкурса, участники исполняют песни вживую на родном языке.

Фестиваль “Гармун Фест” прошел в Центре татарской культуры Курганской области. Он открылся в 2020-м. С тех пор это место встречи татар со всего региона. Здесь проходят Дни национального языка, фольклорные праздники, выставки декоративного творчества. Есть в центре свой музей, где представлены предметы быта и гардероба зауральских татар. К примеру, этой тюбетейке почти сто лет. А вот, ичиги – лёгкие мужские сапоги – неизменный элемент национального татарского костюма.

Все участники получили дипломы и подарки. Попрощались ненадолго. Уже в марте у нас в регионе пройдёт Пятый межрегиональный фестиваль календарных праздников народов Курганской области “Зауральские вёрсты”.

Ансамбль народной татарской песни с названием “Светлая луна” приехал на фестиваль из Шатровского района. В их селе Кызылбай почти 95 процентов населения – коренные татары. Свой родной язык учат наравне с русским.

Занфира Сурмятова, участница фестиваля “Гармун ФЭСТ” (Шатровский МО):

– У нас есть такие частушки, которые наполовину русские, наполовину татарские. Вот: “Дайте ходу пароходу, первый номер килярдер. Я люблю вашу породу, сикулераренандер. Начинаем мы по татарски частушки петь. Половина русские, половина – татарские. Все хлопают, смеются…

И какая народная песня без гармони! В жизни татар этот инструмент появился в 19 веке.

Шарифулла Барнашев, участник фестиваля “Гармун ФЭСТ”, директор Кызылбаевского сельского дома культуры (Шатровский МО):

– С гармошкой свадьбы проводили, в армию провожали. встречали с гармошкой. В посиделках. Клубов же раньше не было. Девчонки собирались у кого-то дома. А потом к ним приходили мальчишки, парни с гармошкой. Они потом вместе пели песни. Вот так проводили время.

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