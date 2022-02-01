Национально-культурная автономия г.Сургута приняла участие в проекте “Своя рубаха”

Русское Радио г.Сургута запускал новый проект под названием «Своя Рубаха». В рамках этого проекта каждый месяц слушатели радиостанции будут знакомиться с определённой национальностью, ее традициями, обычаями, национальными блюдами и т.д. 31 января в рамках этого проекта была приглашена Зиганшина Нурия Ахатовна – заместитель председателя совета по культуре местной общественной организации Национально – культурной автономии татар г.Сургута, заслуженный деятель культуры ХМАО Югры, заслуженный деятель культуры Республики Татарстан, руководитель коллектива татарской культуры “Сандугач”.

МОО НКАТ г. Сургута выражает огромную благодарность Русское Радио за проект, призванный объединить национальности города и за возможность познакомить жителей города с традициями и обычаями народов, живущих в округе.

Национально-культурная автономия г.Сургута