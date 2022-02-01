В Екатеринбурге проходят экскурсии по “татарским местам”

В Свердловской области, по данным на 2010 год, проживает более 143 тысяч татар. Это второй по численности народ Среднего Урала, который уступает по количеству лишь русским. Татары сыграли большую роль в развитии и становления не только региона, но и его столицы – Екатеринбурга. В 2020 году в городе запустили два новых туристических маршрута по “татарским” местам города. На одном из них побывали корреспонденты ИА “Уральский меридиан”.

Экскурсионный маршрут «Екатеринбург на рубеже XIX-XXвв. А причем тут татары?» разработала местный исследователь городских историй Альфинур Ахунова. Тематическая прогулка проходит по правой стороне Екатеринбурга. Участники экскурсии знакомятся с домами, которые хранят татарское наследие. Например, проходят по улице Вайнера, где узнают историю торгового дома «Братья Агафуровы», по улице Хохрякова (место утраченной гостиницы «Казань»), по улице Жукова, где раньше располагалась магометская молельня и другим. Завершается маршрут историей квартала Татарская слобода и с рассказом о её проекте.

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