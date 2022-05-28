Мударис Мингазов: «Мне непонятно, как художник может быть равнодушен к своим истокам»

В Казанской ратуше открылась персональная выставка народного художника Татарстана Мудари­са Мингазова «Сады земные». Экспозиция включает более пятидесяти живописных работ, воспевающих национальную историю и культуру.

По сложившейся традиции на открытии выставки присутствовали руководители творческих союзов республики, друзья, земляки и коллеги Мудариса Мингазова по художественному цеху. Звучали мелодии для тальянки в исполнении народного ансамбля фольклорной музыки «Татар гармуннары» под руководством Рината Мухутдинова.

Мы же встретились с художником в его творческой мастерской.

– Мударис Мухетдинович, в прошлом году в казанском музее А.М.Горького и Ф.И.Шаляпина работала ваша персональная выставка, приуроченная к 50-летию творческой деятельности. А чем примечательна нынешняя?

– На моей предыдущей выставке было представлено 45 картин, объединённых одной темой – татарский народный орнамент. На этих холстах запечатлены национальные узоры, которые можно обнаружить на тканых изделиях и вышивках, на фасадах домов и надгробных камнях – на любых предметах, так или иначе связанных с укладом жизни татар. Я не стремился к буквальному переносу на холст реального декора. Сохраняя сходство с оригиналом, изобразил национальные узоры в своей авторской трактовке. Выставка имела большой успех, поэтому значительная часть этих картин представлена сейчас и в ратуше, но экспозиция дополнена портретами и монументальными художественными полотнами, такими как «День Победы», «Старый патефон» и другие.

– Вы уже более полувека занимаетесь художественным творчеством, без малого сорок лет состоите в Союзе художников Татар­стана. Сколько же проведено выставок за это время?

– Трудно сосчитать. У меня больше тысячи художественных работ, которые выставлялись в Казани, Богатых Сабах, Зеленодольске, во всех городах нефтяного юго-востока республики, а также в Ижев­ске и Крыму.

– Общепризнано, что вы один из глубоко национальных художников. В чём истоки народности вашего творчества?

– В первую очередь «виновата» в этом моя малая родина. Я родился и вырос в татарском селе Шемордан Сабинского района, где всегда были сильны национальные традиции, которые впитал с ранних лет. Это также моя семья: отец, мама, братья и сёстры. К сожалению, родную маму я потерял в два года. Моя вторая мама вырастила и воспитала нас четверых и ещё троих детей от брака с отцом. Я посвятил ей картину «Семь подсолнухов»: мама на фоне распахнутого окна, символизирующего её открытую душу, и вокруг семь подсолнухов – мы, её дети… Подсолнухи обычно смотрят на солнце, а на моей картине они обращены к маме.

Мой отец Мухетдин Мингазов – участник трёх войн. Он воспитывал нас своим примером и первым поддержал меня в творчестве. Трудолюбие, сила воли, духовность – это от отца. У меня нет отдельной картины, посвящённой ему, но незримо отец присутствует в каждой работе.

Получив художественное образование сначала в кружке Шеморданской средней школы, а затем на художественно-графическом факультете Ижевского педагогического университета, я работал в Ар­ске, потом двадцать лет в Нижнекамске и ещё столько же – в Лениногорске. Национальная тема была для меня главной всегда. Да, наряду с этим писал и пишу портреты передовиков производства, деятелей культуры и искусства, потому что они вносят равноценный вклад в жизнеспособность татарского народа. Даже нефтяные вышки на моих картинах красуются на фоне до боли родных пейзажей.

В последние десятилетия тема татарской народной культуры и истории зазвучала в моём творчестве сильнее. Появились большие работы, посвящённые важным событиям в жизни республики («Тысячелетняя Казань», «Живая старина», «Посвящается башне Сююмбике», «Казанская пирамида»). Но даже в жанровых картинах я использую национальный орнамент и каллиграфию.

– В Нижнекамске и Лениногорске вы ещё и преподавали изоискусство. Чем для вас ценен опыт педагога?

– Не скрою, педагогика меня привлекала гораздо меньше, чем живописное творчество. У нас в шеморданской школе был художественный кружок, который вёл замечательный человек Мендель Валиуллин. Он придерживался твёрдой позиции, что главное в педагогике не строгость, а поощрение к занятиям творчеством. Наверное, в своей педагогической работе я многое взял именно от Менделя Гариповича. На занятиях у нас царила тёплая атмосфера, на переменах играли, шутили. В общем, мы дружили и творили.

– Земляки из Сабинского района бережно хранят подаренные вами работы. Украшением шеморданской библиотеки является ваша картина «Илхам чишмәсе». Есть ваши работы и в Музее лесного хозяйства в селе Лесхоз. А где их ещё можно увидеть?

– В первую очередь это портретные галереи в учебных заведениях, библиотеках и домах культуры Набережных Челнов, Альметьев­ска, Нижнекамска, Лениногорска. Выставлены мои картины и в музеях республики. Не могу не упомянуть также оформ­ленную мною мечеть в нижнекамском Красном Ключе. На открытии выставки Мудариса Мингазова в Казанской ратуше.

– В 2017 году вы стали первым заместителем председателя Союза художников Татарстана и переехали в Казань. Что изменилось в вашей жизни? Какие интересные проекты удалось реализовать?

– За годы работы в нефтяных районах я приобрёл достаточный опыт в организации выставок, выстраивании диалога с художниками. Но Казань – совсем другой масштаб. Сразу после вступления в должность я участвовал в реализации межрегионального проекта нашего союза «Крым в моём сердце». В течение пяти лет мы провели пятнадцать выставок, которые знакомили крымчан и гостей солнечного полуострова с обычаями и самобытной культурой жителей нашей республики.

Кроме этого, нашей командой были разработаны три проекта, которые стали победителями Фонда президентских грантов. В рамках проекта «Со-творение», посвящённого 100-летию образования ТАССР, я был руководителем пленэра «Өмә». Өмә – это одна из красивых традиций, бытующих в татарском народе. В широком смысле это совместная деятельность людей, объединивших свои усилия ради одного доброго дела. Более тридцати известных художников приехали тогда в Казань и написали 80 картин, на которых изобразили знаковые достопримечательности современного Татарстана, в том числе Казани, Свияжска и Болгара.

В проекте «Старинный Чистополь. Возрождение» приняли участие сорок приезжих и двадцать местных художников. Проект «Окно в будущее» был адресован учащимся детских художественных школ, школ искусств, техникумов, училищ и лицеев Татарстана. По итогам была организована выставка из ста лучших работ.

Очень интересно проходили недавние пленэры в Билярске: «Под снегом Великого Биляра» и «Мифы Билярска». Перед этим участники знакомились с историей древнего исчезнувшего города, легендами и мифами, посвящёнными жителям и защитникам Биляра. Все написанные картины переданы в фонд «Сәләт», чтобы наша молодёжь изучала по ним историю родного края.

Свою миссию я вижу в том, чтобы связать художников больших городов с район­ными центрами, деревнями. Поэтому по итогам каждого пленэра мы организуем в районах выставки и встречи художников с представителями местной администрации. Стараюсь также участвовать в проведении круглых столов по вопросам национальной культуры народов, проживающих на территории респуб­лики. Налаживаю творческие связи с соседними республиками в волжско-камском регионе, с Крымом и ближним зарубежьем. Вот на днях отправляемся с выставкой «Свет ислама» в Чебоксары. В экспозиции пятьдесят полотен участников всероссийских и международных пленэров, которые знакомят с культурой и искусством ислама. В числе авторов – известные художники Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга и других российских регионов, а также мастера кисти Казахстана, Киргизии и Белоруссии.

В нашем творческом союзе триста художников разных национальностей. И я всячески убеждаю их обращаться к народным мотивам, истории своей земли. Мне непонятно, когда художник равнодушен к своим истокам.

– Ваши планы на сегодняшний день?

– У меня есть мечта: объ­­единить все существующие ныне в Татарстане союзы художников. На сегодняшний день их как минимум три. Кроме Союза художников РТ, это регио­нальные отделения Союза художников РФ и Творческого союза художников России. Объединение всегда эффективнее, чем работа порознь, и это доказано нашей татарстанской практикой. Ещё в 1960-е годы в республике существовала творческая группа «Бугульминский центр художников», в 2011-м она была переименована в «Нефтяной край» и объединила всех художников юго-востока республики. Я возглавлял эту группу и не понаслышке знаю, как творческое сотрудничество способствовало профессиональному росту мастеров. Именно тогда художники нефтяного края мощно заявили о себе.

Считаю, такое объединение возможно и на республиканском уровне. Есть и первые шаги: в этом году мы впервые от трёх союзов выдвинули одного кандидата на соискание Государственной премии имени Габдуллы Тукая, и он стал лауреатом! Вот так и надо работать вместе.

Поделюсь ещё одной мечтой. Видите, как много у меня в мастерской готовых картин? Я их не продаю. Мечтаю, что когда-нибудь на моей родине в Шемордане появится картинная галерея, где будут представлены мои работы разных жанров.

– Мударис Мухетдинович, спасибо за интервью! Желаем здоровья, творческих успехов и надеемся, что в следующем году, который будет для вас юбилейным, мы встретимся на персональной выставке в честь вашего 70-летия.

Газета “Республика Татарстан”