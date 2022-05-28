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Василь Шайхразиев посетил Погранзаставу в п. Кяхта

Василь Шайхразиев посетил Погранзаставу в п. Кяхта

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 28.05.2022 0 5

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочей поездкой в Республике Бурятия. Сегодня он посетил Погранзаставу в р. Кяхта.

Данное посещение не случайно,  сегодня, 28 мая – день пограничных войск. Василь Шайхразиев с 1981 по 1983 год и сам служил в пограничных войсках, а именно в КГБ СССР г. Биробиджан Дальневосточного федерального округа. Поэтому Вице-премьер хорошо знает  об особенностях службы в пограничных войсках:  это полное мужества дело, сопряженное с серьёзной ответственностью за спокойную, счастливую и мирную жизнь. Охрана государственной границы требует особых качеств и склада характера.

Василь Шайхразиев встретился с молодыми ребятами и офицерами, несущими службу в п.Кяхта.  Среди них есть и солдаты с Татарстана.

 

 

 

 

 

 

 

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