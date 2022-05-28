В Усть-Кяхте прошел «Байкальский Сабантуй – 2022»

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочей поездкой в Республике Бурятия.

Сегодня здесь проходит «Байкальский Сабантуй – 2022». В этом году он посвящён 30-летию Всемирного конгресса татар и 25-летию региональной национально-культурной автономии татар региона.

Василь Шайхразиев поприветствовал гостей праздника и зачитал поздравительное письмо от имени Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Председатель Национального Совета отметил важность проведения Сабантуя для наших соотечественников, проживающих здесь, и подчеркнул, что подобные мероприятия служат сохранению и развитию татарской национальной культуры, историко-культурных традиций, обычаев и языка.

Также здесь были вручены Благодарственные письма Всемирного конгресса татар.

В мероприятии также приняли участие заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия-руководитель Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия Баир Цыренов, глава Кяхтинского района Бимба Нимаев, депутат Народного Хурала Республики Бурятия Найдан Чимбеев, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия Михаил Харитонов, председатель Совета региональной национально-культурной автономии татар Бурятии Сажида Баталова, глава сельского поселения “Усть-Кяхтинское” Елена Аносова. На праздник съехались гости со всех районов республики и Иркутской области, где проживают татары.

Гости Сабантуя смогли посетить музей-усадьбу татарского быта «Алмагачлар Усть-Кяхты», открытие которого состоялось сегодня. Интерактивными площадками стали ярмарка национальной кухни и сувениров “Татар-базар”, гостевая площадь “Кунак-майдан”, площадка детских и народных игр «Балачак Сабан туе». Также здесь состоялась презентация татарских домиков-шатров от делегаций районов Бурятии “Татар-стан”, презентация муниципальных образований Кяхтинского района “Дуслык урамы” и другие мероприятия.

В рамках народного праздника прошли и спортивные состязания: национальная борьба “көрәш”, гиревой спорт, перетягивание каната, армрестлинг и др.

В концертной программе приняли участие татарские фольклорные ансамбли Иркутской области, Забайкальского края, Республики Татарстан, самодеятельные коллективы Республики Бурятия. Для гостей выступили Народный артист Татарстана Фердинанд Фатхи и Заслуженная артистка Татарстана Римма Агзамова.